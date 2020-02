Fukushima/Hirota Beri Kemenangan Kedua Buat Negeri Sakura di Final BATC 2020

jpnn.com, MANILA - Tim putri Jepang hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mempertahankan gelar di Badminton Asia Team Championships atau BATC 2020.

Setelah unggul 1-0 dari Korea berkat kemenangan dramatis Akane Yamaguchi atas An Se Young di partai pertama, Jepang mendapat poin kedua dari ganda putri Yuki Fukushima/Sayaka Hirota.

Dalam pertandingan di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Minggu (16/2) siang WIB, Fukushima/Hirota (peringkat tiga dunia) menang atas Lee So Hee/Shin Seung Chan (empat dunia).

Fukushima/Hirota menang 21-16, 21-16 dalam waktu 53 menit (statistik BWF).

Kemenangan itu membuat Fukushima/Hirota unggul rekor head to head dengan Lee/Shin 6-1.

Kini Tim Negeri Sakura pasti berharap kemenangan ketiga bisa diraih dari tunggal kedua di partai ketiga Sayaka Takahasi yang akan meladeni Sung Ji Hyun.

Jepang merupakan juara bertahan setelah pada edisi kedua BATC di Malaysia 2018 mengalahkan Tiongkok 3-0. Sementara pada edisi pertama BATC di India 2016, Jepang hanya runner-up, takluk 2-3 dari Tiongkok. (adk/jpnn)

Jepang vs Korea

Akane Yamaguchi vs An Se Young 21-18, 19-21, 23-21

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Lee So Hee /Shin Seung Chan 21-16, 21-16

Sayaka Takahashi vs Sung Ji Hyun

Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

Aya Ohori vs Kim Ga Eun