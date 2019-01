Gading Marten Anggap Liliyana Natsir Legenda

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten turut mengucapkan penghormatan kepada Liliyana Natsir yang pensiun sebagai atlet bulu tangkis.

Lewat akun Instagram miliknya, dia sengaja mengunggah potret bersama atlet perempuan yang karib disapa Butet tersebut.

"Terima kasih Butet," ungkap Gading Marten sebagai keterangan foto, Senin (28/1).

Mantan suami Gisella Anastasia itu menganggap Liliyana Natsir adalah seorang legenda. Banyak prestasi luar biasa yang telah diukir Butet di cabang bulu tangkis.

Oleh sebab itu, Gading Marten pun mengucap terima kasih atas dedikasi Butet.

"You are legend, our hero. Makasih atas semua persembahan untuk Indonesia. Kami bangga Tet. Sukses selalu," sambung pemain film Love For Sale itu.

Seperti diketahui, Liliyana Natsir akhirnya memutuskan untuk gantung raket alias pensiun sebagai atlet bulu tangkis. Dia berpamitan di hadapan puluhan ribu pasang mata dalam acara Liliyana Natsir’s Farewell Event di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (27/1).

Saat berpamitan, Liliyana tidak kuasa menahan haru dan perlahan meneteskan air mata. Sebab, di usianya yang menginjak 33 tahun, Butet telah mendedikasikan dirinya dalam dunia bulutangkis selama 24 tahun.