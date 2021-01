Gading Marten: Semoga Dipenuhi Cinta Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten menyampaikan kesan menjalani kehidupan sepanjang tahun 2020.

Menurut mantan suami Gisel itu, 2020 merupakan tahun yang tidak mudah untuk dilewati.

Akan tetapi, Gading Marten memastikan tetap bersyukur dengan apa yang didapat sepanjang tahun kemarin.

"Selamat tinggal 2020, orang bahagia adalah orang yang bersyukur. Bukan tahun yang mudah untuk dilewati, tapi bersyukur tuhan kasih keluarga, sahabat, kesehatan, pekerjaan dan masih banyak lagi yang pastinya bisa kita syukuri," ungkap Gading Marten, Jumat (1/1).

Anak Roy Marten itu kemudian menulis harapan untuk tahun 2021.

Gading Marten berharap tahun ini hidupnya dipenuhi cinta dan kasih sayang.

"Menaruh doa dan harapan untuk 2021, semoga tahun depan dipenuhi cinta kasih. All is well," imbuh Gading Marten.

Dalam unggahannya, Gading Marten menyertakan foto bersama anakadiknya, Gempi.