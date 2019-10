Gadis Sleman yang Satu Ini Pengin Seperti An Se Young

jpnn.com, KARANGANYAR - Rasi Joase Niakhe Munajad pengin mengikuti jejak An Se Young, tunggal putri Korea Selatan berusia 17 tahun yang menjadi juara di French Open 2019, Minggu (27/10).

"Dia (An Se Young) luar biasa. Makanya saya ingin mengikuti jejak dia," kata Rasi, peserta Audisi Umum Beasiswa Bulu tangkis 2019 PB Djarum seri Solo Raya, Jawa Tengah.

Rasi kini tinggal menunggu hasil audisi final di Kudus, 20-22 November.

Rasi Joase Niakhe Munajad merupakan pebulu tangkis U-13 pertama yang mendapatkan supertiket setelah menang pada pertandingan semifinal yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan supertiket tadi. Rasi merupakan pebulu tangkis kelahiran Sleman, 15 Februari 2007.

Highlights | ???????? Korea’s rising star An Se Young claims her first HSBC BWF World Tour Super 750 title ???? winning outright in the deciding game over Carolina Marin ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/LQ80fzQgTC — BWF (@bwfmedia) October 27, 2019