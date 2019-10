An Se Young Memang Luar Biasa, Baru 17 Tahun Sudah jadi Juara French Open 2019

jpnn.com, PARIS - Gadis Korea berusia 17 tahun An Se Young menjadi juara tunggal putri French Open 2019.

Dalam laga final di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Minggu (27/10) malam WIB, Se Young menang atas pemain Spanyol Carolina Marin.

Se Young menang rubber game 16-21, 21-18, 21-5 dalam laga berdurasi 69 menit (statistik BWF). Se Young bermain seperti pemain sarat pengalaman. Mempelajari setiap kelemahan Marin dan memanfaatkannya.

Se Young membalas kekalahannya dari Marin di Denmark Open pekan lalu.

History has been created!



An Se Young has become the YOUNGEST EVER player to win SSP / Super 750+ title! Beating Carolina Marin, she wins her FIRST EVER Super 750+ title at 17 years 264 days of age!



Congratulations and well done! What a talent!#FrenchOpenSuper750 pic.twitter.com/JhWg673Ime — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 27, 2019