Gadis Wonogiri Bikin Gebrakan di Babak Pertama Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memastikan satu tempat di 16 Besar Fuzhou China Open 2019.

Gadis kelahiran Wonogiri berusia 20 tahun itu meraih tiket babak kedua setelah dalam laga di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Selasa (5/11) pagi, menang atas Zhang Beiwen (Amerika Serikat).

Meski peringkatnya tak lebih baik, Gregoria (27) mampu meladeni Zhang (14). Gregoria menang rubber game 22-20, 19-21, 21-17 dalam pertandingan berdurasi 52 menit (statistik BWF).

Ini merupakan kemenangan kedua Jorji, panggilan Gregoria, dari tiga pertemuannya dengan Zhang.

R32-WS

Gregoria Mariska Tunjung (INA) vs Beiwen Zhang (USA)



22-20 19-21 21-17 MENANGGGGGGGGG JORJI!



Round of 16 vs

Tai Tzu Ying atau Carolina Marin!#FuzhouChinaOpenSuper750 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 5, 2019