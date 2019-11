Jadwal Wakil Indonesia di Fuzhou China Open 2019 Hari Ini

jpnn.com, FUZHOU - Enam wakil Indonesia akan melakoni pertarungan di babak pertama (32 Besar) Fuzhou China Open 2019 Super 750, Selasa (5/11).

Dua di antaranya, Anthony Sinisuka Ginting dan Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions, bakal bermain di lapangan utama Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, siang nanti.

Ginting (peringkat delapan dunia) akan berhadapan dengan tunggal putra Hong Kong Ng Ka Long Angus (sembilan). Rekor head to head, 3-6 Ginting tertinggal.

Baca Juga: Daftar Pemain Unggulan di Fuzhou China Open 2019

Sementara Minions (ranking satu) yang di ajang ini menyandang status juara bertahan, ditantang ganda Malaysia Goh V Shem/Tan Wee Kiong (sebelas). Untuk sementara, Minions unggul rekor pertemuan 6-1.

Sementara empat pemain Merah Putih lainnya RinovRivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Wahyu Nayaka/Ade Yusuf, Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta, dan Gregoria Mariska Tunjung akan bermain di lapangan lain.

Babak pertama Fuzhou China Open 2019 hari ini akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Sedangkan wakil Indonesia lainnya, seperti Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Jonatan Christie dan lainnya, baru mengayun raket di babak pertama, Rabu (6/11). (adk/jpnn)

Wakil Indonesia yang bertanding Selasa (5/11)

Anthony Sinisuka Ginting vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya vs Goh V Shem/Tan We Kiong (Malaysia)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang)

Wahyu Nayaka/Ade Yusuf vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi

Gregoria Mariska Tunjung vs Zhang Beiwen (Amerika Serikat)