Gaet Wisatawan, ITDC Tawarkan Program Imlek & Valentine

jpnn.com - JAKARTA - Para pelaku industri pariwisata menawarkan beragam program demi menyambut Imlek dan Valentine. Salah satunya yang disajikan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ada serangkaian promo menarik khususnya di The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, Lombok Tengah untuk wisatawan yang akan menginap atau sekadar beraktivitas di dalam kawasan.

"Tenant-tenant di kawasan kami memberikan penawaran eksklusif untuk momen perayaan ini, mulai dari penginapan hingga santapan lezat," kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Jakarta, Jumat (2/2).

Dia mencontohkan untuk kawasan The Nusa Dua, Bali, bagi wisatawan yang akan berlibur selama periode Imlek ini ada promo menginap di Merusaka Nusa Dua seharga Rp 2,65 juta per malam.

The Westin Resort Nusa Dua Bali menawarkan promo Joyful Lunar Celebration Rp 2,498 juta per malam, dan Grand Whiz Hotel Nusa Dua, promo Lucky Deal 3 Days 2 Nights Rp 2,21 juta per malam termasuk sekali dinner.

Promo Imlek lainnya yang ditawarkan oleh The Laguna Resort & Spa Nusa Dua antara lain program Chinese New Year Grand Reunion Dinner dan diskon 15% bagi member Marriott Bonvoy, Fortune Filled WUFU Cookie Delights dan WUFU Gift Hampers di Connerstone, serta Chinese New Year Prosperity Toast di de Bale Lounge & Bar.

Renaissance Bali Nusa Dua Resort menawarkan Stay, Celebrate, Feast Rp 3,888 juta per malam, Dragon Brunch free flow Dimsum Rp 488 ribu per orang, beverage package Fight Like Tiger Rp 200 ribu per orang, dan Fight Like Viper Rp 550 ribu orang.

Sementara itu, St. Regis Bali menawarkan Chinese New Year Feast dan Chinese New Year Lion Dance.