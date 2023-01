Gala Dinner Indonesia Masters 2023, Loh Kean Yew Santap Makanan Khas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis asal Singapura Loh Kean Yew menikmati acara gala dinner sebelum tampil pada ajang Indonesia Masters 2023.

Dalam acara bertajuk Chinese New Year Dinner-Homely Away from Home itu para pebulu tangkis yang akan bertanding tampak antusias menikmati acara di Hotel Fairmount, Jakarta, Senin (23/1/2023) malam.

Tunggal putra Singapura Loh Kean Yew mengaku senang datang ke acara tersebut.

Bagi runner up India Open 2022 itu acara gala dinner menjadi obat penghilang rindu seusai tidak bisa merayakan tahun baru Imlek di kampung halamannya.

"Senang rasanya bisa mengikuti gala dinner di sini. Ada pesta barongsai dan saya seperti berada di kampung halaman sendiri," ungkap juara dunia 2021 tersebut.

Pada acara tersebut, pemain berakronim LKY tersebut terlihat menyantap beberapa menu khas Indonesia seperti nasi goreng, bebek panggang, sate, hingga bakso.

Tidak tanggung-tanggung, tunggal putra ranking tujuh dunia itu sempat menambah porsi makannya.

Bagi Loh acara ini sangat penting mengingat dirinya bisa rehat sejenak menjelang tampil di Indonesia Masters 2023.