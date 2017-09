Game of Thrones Absen, Dua Serial Ini Rajai Emmy Awards 2017

jpnn.com - Malam penghargaan Emmy ke-69, Minggu (17/9), penuh kejutan. Bukan hanya penampilan selebritis di red karpet yang mencuri perhatian, kehadiran artis cantik asal Indonesia, Cinta Luara pun menjadi sorotan.

Nah dari sekian nominasi dari setiap kategori yang diperebutkan di Emmy Award 2017, Saturday Night Live berhasil memenangkan Variety Show Terbaik.

Sementara Seri Drama Terbaik diraih The Handmaid’s Tale. Serial yang tayang di Hulu ini menyabet total lima penghargaan, termasuk Aktris Drama Terbaik untuk Elisabeth Moss.

Big Little Lies adalah serial lain yang memborong penghargaan dalam acara yang digelar di Microsoft Theater, Los Angles itu. Mini seri produksi HBO ini menyabet lima penghargaan.

Kesuksesan The Handmaid's Tale dan Big Little Lies ini tak lepas dari absennya serial kolosal Game of Thrones. (lya/pojoksatu)



Berikut daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2017:

Outstanding Drama Series – Pemenang: The Handmaid’s Tale

Outstanding Lead Actress in a Drama Series – Pemenang: Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Sumber : Pojoksatu