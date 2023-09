Gandeng 4 Atlet Ini, Ortuseight Kampanyekan Semangat Totalitas dalam #GiveItAll

jpnn.com, JAKARTA - Brand olahraga dan lifestyle di bawah naungan PT Vita Nova Atletik, Ortuseight meluncurkan kampanye terbaru yang terinspirasi dari semangat totalitas bertajuk #GiveItAll.

Dilansir dari laman www.ortuseight.id, #GiveItAll merupakan tagline yang akhirnya dipilih oleh Ortuseight untuk mewakili pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak dan juga sekaligus sebagai momen perayaan lima tahun perusahaan ini berdiri.

“Pemilihan tajuk 'GIVE IT ALL' ini sendiri melalui waktu yang panjang,” ujar Ayu Putri Wulandari, Brand Communication Ortuseight.

Dia menyampaikan #GiveItAll dipilih, karena secara makna benar-benar mewakili semangat totalitas yang dimiliki tim internal Ortuseight maupun atlet serta user Ortuseight.

Seperti dilansir dari laman Instagram resmi @Ortuseight, “From Zero to Hero, by giving it all.

#Ortuseight ingin mengajak kalian untuk melihat perjuangan yang menginspirasi untuk memberikan segalanya hingga berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan.

Agar audiens dapat lebih dalam menggali makna dari kampanye #GiveItAll, Ortuseight juga menjalin kolaborasi dengan empat atlet, antara lain Bambang Bayu Saptaji dari cabang olahraga futsal.

Kemudian Niko Afriyanto (sepak bola), Tazi Ahmad (atletik), dan Puspa Arum Sari (pencak silat).