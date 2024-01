Gandeng Arsitek Harvard, YPS Hadirkan Klaster Premium, Harga Rp 700 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Developer Woodville Residence, PT. Yanson Properti Sejahtera (YPS) meluncurkan klaster barunya yaitu, Cedar.

CEO dari Yanson Properti Sejahtera Mark Victor Yanson mengatakan klaster Cedar hadir dengan inovasi baru yang berkonsep sustainable, juga dilengkapi dengan Smart Home System, Skylight dan Skybridge yang akan menjadi pelopor Sustainable Living di Sidoarjo.

"Klaster Cedar ini spesial dikarenakan desain arsitekturnya didesain langsung oleh lulusan dari University of California (UC) Berkeley dan Harvard University, Parama Pradana Suteja," ungkap Mark seperti dikutip, Senin (15/1).

Mark menjelaskan Parama mendapatkan pendidikan arsitekturnya di Harvard University dan University of California (UC) Berkeley. Di UC Berkeley, Parama lulus dengan predikat High Honors dan menerima Penghargaan bergengsi Eisner Prize 2018 untuk prestasinya dalam bidang arsitektur.

"Di 2020, dunia maya sempat digoncangkan oleh Parama, ketika beliau diterima 11 Universitas terbaik dunia, dengan beasiswa penuh, yang akhirnya beliau memilih Universitas terbaik yaitu Harvard University," ucap Mark.

Menurut Mark, sebelumnya, Parama juga telah bekerja di berbagai perusahaan arsitektur internasional di New York, San Francisco, Boston, dan Tokyo. Perusahaan- perusahaan tersebut termasuk Shigeru Ban Architects Tokyo, Hart Howerton New York, IwamotoScott Architecture, HDR, SmithGroup, dan Bohlin Cywinski Jackson (BCJ). Saat bekerja, Parama juga mengerjakan proyek-proyek yang diakui dengan penghargaan desain seperti: The American Institute of Architects (AIA) East Bay Design Award and International Interior Design Association (IIDA) North California Honor Awards.

Baca Juga: Kopi Akar Wangi di Desa Wisata Makin Tumbuh dengan Program BRI Klasterku Hidupku

“Ketika saya mendengar bahwa salah satu arsitek terbaik Indonesia telah menyelesaikan studinya di Harvard, saya langsung menghubungi Parama untuk bekerjasama dalam mendesain cluster terbaru kami yaitu Cedar yang terbatas hanya 10 unit” kata Mark.

Parama menjelaskan Cedar hadir dengan konsep ‘A Harmonious Blend of Nature and Timeless Elegance’ dan menjadi salah satu rumah klaster premium di Woodville Residence.