Gandeng Bappebti, PINTU Gelar Kegiatan Literasi di Universitas Airlangga

jpnn.com, SURABAYA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berkolaborasi dengan Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti) mengadakan dua kegiatan di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur.

Dua kegiatan tersebut yakni, Stand Up Comedy bertajuk Web3 Open Mic Competition: Laugh to The Moon pada (17/5) dan Pintu Talks Campus Edition di Universitas Airlangga (UNAIR) (18/5) yang membahas topik mengenai Digital Economy Transformation: Blockchain & The Future of Accountancy.

“Bappebti mengapresiasi kegiatan literasi aset crypto di Surabaya baik di Universitas Airlangga maupun komunitas Stand Up Comedy karena fokus kepada anak muda yakni para mahasiswa. Edukasi yang dikemas dengan kreatif ini diharapkan efektif mengingat 23,7 persen jumlah pelanggan aset crypto di Indonesia dari kalangan mahasiswa berdasarkan data 2023. Mahasiswa sebagai generasi penerus juga harus melek dengan perkembangan informasi karena penguatan ekonomi tidak lari dari perkembangan teknologi termasuk aset crypto,” ujar Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita.

"Kegiatan ini harapannya akan muncul pelaku industri crypto dari generasi muda Indonesia yang tentunya telah matang dan siap terjun di industri ini,” imbuh Koordinator Program Studi Diploma 3 Akuntansi, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Yanuar Nugroho.

General Counsel PINTU Malikulkusno Utomo mengatakan edukasi dan literasi menjadi komitmen utama kami bersama dengan Bappebti yang selalu mendukung berbagai program yang kami miliki.

"Rangkaian kegiatan di UNAIR menjadi bagian perjalanan edukasi kami yang disambut antusias oleh mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perkembangan industri aset crypto. Ke depan, kami sangat terbuka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Bappebti selaku regulator beserta institusi pendidikan lainnya demi mendorong penetrasi dan literasi aset crypto dan teknologi di dalamnya,” papar Dimas.

Masih dalam rangkaian kegiatan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2024 yang dibuka sejak awal Mei 2024, PINTU terus mendukung kegiatan ini melalui berbagai kegiatan roadshow yang salah satunya diadakan di Surabaya.

Pada dua kegiatan yakni Stand Up Competition dan Pintu Talks di UNAIR ratusan peserta turut hadir mendukung jalannya acara yang diisi dengan berbagai konten menarik seperti bagaimana revolusi internet dari Web 1.0 sampai ke Web 3.0, hingga bagaimana regulasi yang mengatur tentang perdagangan investasi aset crypto di Indonesia.