Gandeng Club Med, ITDC Jadikan Nusa Dua Destinasi Wisata Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) resmi memperpanjang kontrak kerja sama atau Land Utilization and Development Agreement (LUDA) dengan Club Med selama 50 tahun ke depan.

Kerja sama itu diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan Club Med di masa datang.

"Selain mengucapkan rasa syukur, perpanjangan kontrak ini sekaligus menandai kebersamaan kami selama 40 tahun," kata Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) Ari Respati dalam Press Briefing on the LUDA Renewal Signing Ceremony Between ITDC and Club Med di Jakarta, Kamis (22/8).

Perpanjangan kontrak dilakukan menyusul kolaborasi kedua perusahaan yang sudah dilakukan sejak 1984 dan akan berakhir pada 2034 mendatang.

Di sisi lain, kolaborasi ini akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Bali.

"Kami percaya Club Med mempunyai standar sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa," ungkapnya.

Ari menambahkan, di waktu awal-awal 1984, Club Med berjasa melatih masyarakat untuk bekerja di dunia pariwisata.

Dengan adanya regenerasi pekerja-pekerja hospitality diharapkan membantu menghadirkan dan mengorbitkan SDM baru.