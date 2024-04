Gandeng Indomobil, Brand Tiongkok Ini Resmi Masuk Pasar Otomotif Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pasar otomotif Indonesia kembali kedatangan pemain baru asal Tiongkok, yaitu GAC Aion New Energy Automobile Co Ltd. Produsen mobil listrik China itu resmi menjalin kemitraan distribusi dengan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. Artinya, Indomobil Group ditunjuk untuk menangani distribusi, penjualan, dan purnajual produk GAC Aion di Indonesia. "Sejalan dengan komitmen Indomobil Group serta peran aktif korporasi dalam pengurangan emisi karbon, kami dengan bangga menghadirkan GAC Aion sebagai salah satu dari top 3 manufaktur kendaraan listrik di dunia," ujar Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kertowidjojo, di Jakarta, Selasa (2/4). Indomobil pun sudah siap menjual lini produk GAC Aion di pasar tanah air. GAC Aion sendiri merupakan salah satu dari empat anak usaha dari Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) yang berasal dari China. Menjadi kompetitor langsung dari BYD, GAC Aion memiliki lini produk yang cukup lengkap, dengan dua merek di bawahnya Aion dan Hyper. Kedua merek itu memiliki lini produk mulai dari sedan, SUV, serta supercar.