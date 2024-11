Ganesha Operation Award 2024 Jadi Ajang Penghargaan Bagi Pengajar dan Alumni

jpnn.com, JAKARTA - Ganesha Operation Award 2024 terselenggara sebagai bentuk penghargaan bagi pengajar dan alumni berprestasi.

Penghargaan itu juga menyoroti kiprah Prof. Bob Foster, seorang pemimpin sekaligus pendidik yang menginspirasi banyak pihak.

Sebagai Direktur Utama sekaligus pengajar fisika di Ganesha Operation (GO), Bob menerima penghargaan kategori Pengajar Berprestasi.

Hal itu berdasarkan keberhasilan Prof. Bob meraih Best Paper Award pada International Conference on Informatics, Computing, and Applied Mathematics (ICICAM) 2024.

Karya ilmiahnya berjudul The Analysis of Green Consumer Behaviour Campaign on Urban Farming Green Image Moderate by Digital Marketing Strategy, mendapat pengakuan internasional sebagai penelitian inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat urban.

Turut hadir pada acara yang digelar di El Hotel Bandung, Jawa Barat, itu Ketua Umum Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Indonesia H Zoelkifli M Adam dan pejabat cabang GO se-Indonesia.

Selain Bob, penghargaan juga diberikan kepada Prof Muchtaridi, pengajar kimia sekaligus ilmuwan yang diakui dunia.

Prof MC, sapaannya di GO, masuk pada daftar World's TOP 2% Scientist 2024 versi Stanford University dan Elsevier.