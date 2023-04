Ganjar: Kehormatan Buat Saya Mendapat Penugasan, Meski Tidak Mudah

jpnn.com, BOGOR - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi penugasan untuk menjadi Capres 2024 dari parpol berkelir merah itu.

Ganjar mengatakan itu saat menghadiri Rapat DPP PDIP ke-140 di Istana Batu Tulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4).

"Sebuah kehormatan buat saya mendapat penugasan sebagai kader partai, di samping tentu ini tugas tidak mudah," kata Ganjar dalam siaran YouTube akun @PDIPerjuangan, Jumat ini.

Ganjar berharap seluruh komponen PDIP dari tingkat provinsi sampai ranting bisa bersatu padu untuk membantu dirinya memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

"Kami mohon dukungan, kami mohon kritik dan saran. Ini momentum untuk mengonsolidasikan kekuataan untuk bersatu. One for all, all for one," kata mantan legislator Komisi II DPR RI itu.

Ganjar mengaku sebenarnya cukup sering menerima penugasan partai sebelum akhirnya diumumkan sebagai capres.

Semisal, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pernah disuruh membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah hingga Badiklat PDIP.

"Setelah itu penugasan kepada saya menjadi anggota DPR ri sampai dua periode dan sampai saat ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu ketum, dan PDIP memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode," katanya.