Ganjar Pastikan Disabilitas Jadi Prioritas Dalam Rancangan Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya data disabilitas sebagai salah satu aspek kesejahteraan sosial dan inklusi.

Ganjar mengatakan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

“Negara harus hadir, kita harus menyiapkan data dengan baik. Kami pakai KTP Sakti, satu KTP bisa profiling semuanya, termasuk disabilitas. Kalau kita punya satu data Indonesia, kita bisa cropping data disabilitas, kita bisa berikan perlakuan apa pun untuk mereka,” ujar Ganjar Pranowo dalam debat capres yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Minggu (4/2).

Ganjar juga berbagi pengalaman ketika merancang pembangunan di Jawa Tengah.

Dia mengaku selalu melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ganjar memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka.

“Ketika saya merancang pembangunan, saya hadirkan mereka, saya kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Saat itu, semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang akan menjadi kebijakan publik. Apa yang harus kita sampaikan kepada mereka, sehingga no one leave behind. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan,” tutur Ganjar Pranowo. (tan/jpnn)



