Gegara Disuruh Les Vokal, Once Mekel Marah ke Ahmad Dhani

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani mengaku sempat bertengkar dengan Once Mekel saat penggarapan album Dewa 19 bertajuk Bintang Lima yang dirilis pada tahun 2000.

Alasannya, saat itu Ahmad Dhani menilai teknik vokal Once belum maksimal sehingga memintanya mengikuti les.

"Sempat berantem (dengan Once), saya, Andra, dan Tyo memaksa Once les vokal. Once marah," kata Ahmad Dhani di FX Sudirman, Jakarta, Rabu (15/1).

Pendiri Dewa 19 itu bahkan masih ingat kata-kata Once saat marah. "Saya ingat kalimatnya, 'I'am ready to quit man,'" kenang suami Mulan Jameela itu.

Once lantas tertawa mendengar kenangan yang disampaikan Ahmad Dhani. Dia mengaku cukup tersinggung dengan perkataan rekan dalam Dewa 19 pada zaman itu. Padahal menurut Once, dirinya sudah punya pengalaman rekaman meski sempat vakum, sebelum akhirnya masuk Dewa 19 dalam produksi album Bintang Lima.

Album tersebut merupakan album pertama Dewa 19 setelah Ari Lasso keluar dan digantikan Once. "Album ini penentuan, saya mikir gitu," ucap Once.

Album Dewa 19 bertajuk Bintang Lima ternyata sukses di pasaran. Dirilis tahun 2000, album itu terjual lebih dari 1,7 juta keping.



Dalam rangka merayakan 20 tahun album Bintang Lima, Dewa 19 bakal menggelar tur bertajuk '20 Tahun Bintang Lima Tour 2020'. Tur diadakan bersama Once Mekel, dan Dul Jaelani.

Rangkaian 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 bakal singgah keenam kota di Indonesia. Pemilihan kota dilakukan oleh pihak Dewa 19 bersama promotor. Kota yang bakal disinggahi yakni Bandung (15 Februari), Yogyakarta (22 Februari), Surabaya (14 Maret), Banjarmasin (21 Maret), Balikpapan (25 Maret), dan Makassar (3 April 2020). (mg3/jpnn)