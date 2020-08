Gegara Sepatu, Kanye West Dikecam Lantaran Dianggap Lecehkan Islam

jpnn.com - Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West kembali bikin geger masyarakat, lantaran menamai sepatu Yeezy Boost edisi terbaru dengan nama-nama malaikat dalam agama Islam.

Dua edisi terbaru koleksi sepatu kets Yeezy yang dikembangkan bersama Adidas itu, diberi nama Israfil dan Asriel (Izrail).

Yeezy terbaru, diluncurkan dengan nama Yezzy Boost 350 V2 Israfil dan Yeezy Boost 350 V2 Asriel.

Yeezy Boost 350 V2 Israfil sudah tersedia di Adidas sedangkan Yeezy Boost 350 V2 Asriel, diharapkan akan dirilis bulan depan dengan harga £ 180 atau setara dengan Rp 3,4 juta.

Lantaran hal tersebut, suami dari Kim Kardashian itu langsung mendapat kecaman, karena dianggap telah melecehkan Islam.

YEEZY BOOST 350 V2 ISRAFIL. AVAILABLE AUGUST 22 IN ASIA PACIFIC, EUROPE AND NORTH AMERICA AT https://t.co/SNOmpVaWg8, ON THE ADIDAS APP IN SELECT COUNTRIES, AND IN SELECT ADIDAS STORES. pic.twitter.com/TqUvKf2ion