Geger Bisnis Tes PCR, Luhut Binsar Sampaikan Pesan Khusus untuk Devi Pandjaitan

jpnn.com, JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam geger soal bisnis tes PCR.

Bola panas bergulir dan membuat hipotesis liar di masyarakat.

Devi Pandjaitan pun membagikan kata-kata Luhut Binsar untuknya melalui akun resmi @Devi Pandjaitan.

Pada postingan tersebut Devi menuliskan bahwa Luhut tidak ingin dia cemas dengan kabar yang beredar.

"Ini jawaban Pak Luhut untuk saya istrinya, walau masih kunker bersama Presiden di Dubai dan Abu Dhabi, sudah mulai bicara, ibu juga tenang aja ya, will be ok," tulis Devi.

Devi menuturkan dalam pesannya Luhut menyatakan bahwa tidak ada yang salah dan bantuan disalurkan karena keadaan di masyarakat begitu parah.

Baca Juga: Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Harga PCR

"Kita enggak ada yang salah kok, aku waktu itu benar-benar membantu karena keadaan amat parah dan semua sudah dijelasin," ungkap tulisan Devi.

Luhut juga menyampaikan pada Devi sudah memberitahukan fakta kepada publik lewat Jubirnya Jodi Mahardi.