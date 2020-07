Geger Kura-Kura Albino Berwarna Kuning, Imut

jpnn.com, INDIA - Media sosial Twitter dibuat heboh oleh unggahan pejabat Dinas Kehutanan India Susanta Nanda, @susantananda3, terkait seekor kura-kura kuning langka.

Menurut Susanta Nanda, kura-kura dengan sekujur tubuh berwarna kuning itu diyakini sebagai albino.

Kura-kura kuning ini diyakini memiliki kondisi kekurangan melanin di tubuhnya, yang membuat mereka sulit bertahan di alam liar.

Mengutip Sputnik, informasi tersebut dia dapatkan setelah penduduk di Distrik Balasore, Negara Bagian Odisha, India mendapati kura-kura langka itu.

Kemudian kata Nanda, mereka menyerahkan kura-kura albino itu kepada pejabat departemen kehutanan setempat. Kebetulan dirinya ada di sana saat menerimanya.

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.



Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU