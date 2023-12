Gelar Public Expose, Modernland Realty Terus Perluas Kerja sama dengan Investor

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk menggelar acara Public Expose di Modern Golf & Country Club, Kota Modern, Tangerang, Jumat (8/12).

Direktur Modernland Realty Dharma Mitra dalam pemaparannya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Perseroan terus berupaya meningkatkan pemasaran dengan melakukan berbagai inovasi, salah satunya dengan tetap konsisten meluncurkan new residential cluster yang mengusung new concept and design di berbagai proyek Perseroan yang tersebar di Jakarta dan Tangerang, serta melakukan percepatan pembangunan proyek.

Baca Juga: Modernland Realty Raih TOP Human Capital Awards 2023

Perseroan juga memperluas kesempatan kerja sama dengan investor-investor baik dari luar maupun dalam negeri untuk mengembangkan proyek residensial maupun industrial.

Dharma berharap stimulasi dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah pada sektor properti pada khususnya, serta inovasi dan continous improvement yang terus dikembangkan oleh perseroan akan membuahkan hasil maksimal di tahun mendatang.

"Mengenai kinerja keuangan perseroan hingga 30 September 2023 dalam sembilan bulan tahun ini telah berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp782,76 miliar yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp168,2 miliar atau 27,37% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp614,56 miliar," ujarnya.

Sementara, hingga 30 September 2023, perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp63,33 miliar, di mana mengalami penurunan sebesar Rp297,84 miliar atau 127,01% bila dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp234,51 miliar.

"Penurunan ini disebabkan adanya pendapatan atas penebusan sebagian utang obligasi luar negeri pada periode yang sama tahun sebelumnya," jelasnya.