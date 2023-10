Modernland Realty Raih TOP Human Capital Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk. meraih dua penghargaan dalam ajang TOP Human Capital Awards 2023 (TOP HC Awards), yang digelar oleh Majalah Top Business.

Perusahaan pemenang yang mendapatkan penghargaan TOP Human Capital Awards, merupakan perusahaan yang dinilai telah memiliki dan mengimplementasikan Human Capital Management System (HCMS) dengan baik dalam mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan.

TOP Human Capital Awards 2023 mengambil tema Transformation of Human Capital Management System to Accelerate the Sustainable Business Growth.

PT Modernland Realty Tbk. berhasil meraih penghargaan TOP Human Capital Awards 2023 Kategori #Star 4.

Kemudian Dharma Mitra, Vice President Director PT Modernland Realty Tbk. meraih penghargaan Kategori: The Most Committed Top Leader on Human Capital 2023.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Dharma Mitra di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (19/10).

“Kami sangat berbangga dan bersyukur PT Modernland Realty Tbk. kembali menerima penghargaan TOP Human Capital Awards 2023. Penghargaan ini akan memotivasi dan menyemangati kami dalam menjalankan perusahaan yang lebih baik lagi di masa depan," ujar Dharma.

Dharma menuturkan pihaknya sadar sumber daya manusia merupakan aset paling berharga bagi perusahaan. Terlebih, kinerja perusahaan sangat bergantung pada kualitas pegawai.