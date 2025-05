Lippo Karawang Siapkan Hunian dan Komersial Terbaru, Cek di Sini Harganya

jpnn.com, KARAWANG - Karawang terus menunjukkan transformasi signifikan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di koridor timur Jakarta.

Ini setelah beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Whoosh pada akhir 2024.

Infrastruktur transportasi modern itu menjadi pendorong utama bagi peningkatan konektivitas dan aktivitas investasi di kawasan tersebut.

Ekonom dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, menilai kehadiran kereta cepat memberikan dampak nyata terhadap sektor properti dan industri.

Akses yang lebih cepat dan efisien ke Karawang mendorong peningkatan permintaan terhadap kawasan hunian dan industri terintegrasi, sekaligus menarik lebih banyak investasi.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang mendukung pandangan ini. Sepanjang Januari hingga Desember 2024, total realisasi investasi mencapai Rp 68,5 triliun yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Investasi ini turut menyerap 21.344 tenaga kerja, terdiri dari 13.253 pekerja di sektor PMA dan 8.091 dari PMDN.

Melihat potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hunian yang terus meningkat, LippoLand melalui Lippo Karawang menghadirkan produk-produk hunian dan komersial terbaru di kawasan Lippo Karawang, sebuah kawasan kota mandiri yang dirancang menyatukan tempat tinggal modern, ruang usaha, serta fasilitas pendidikan dan gaya hidup.