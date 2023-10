Modernland Realty Dapat Penghargaan Marketing Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk. melalui Jakarta Garden City (JGC), meraih penghargaan dalam ajang Marketing Award 2023.

Kategori penghargaan yang berhasil diraih yaitu, The Best in Marketing Campaign dengan grade yang dicapai Good.

Penghargaan ini ditujukan untuk perusahaan pemasaran terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari para doktor, profesor, dan dosen senior dari Universitas Magister Management terkenal.

Penghargaan diserahkan Handi Irawan D, CEO Frontier, yang diterima langsung oleh William, Sales Manager Jakarta Garden City.

Terpisah, Kelvin O Lesmana, Director Residential & Commercial PT Modernland Realty Tbk. mengatakan apresiasi ini semakin memberikan motivasi pada kami untuk terus bisa meraih peluang di tengah kondisi pasar properti yang masih penuh dengan tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan pasar tak lepas dari strategi pemasaran yang diusungnya. Meskipun dimasa sulit sekalipun, jika strategi yang dirancang tepat dan benar kepemimpinannya, keberhasilan menjalankan strategi, dan tentunya juga tak lepas dari kepiawaian tim marketingnya, maka target penjualan bisa dicapai maksimal," kata Kelvin.

Kelvin mengatakan, peluncuran Vastu @Garden City yang sudah dinanti banyak konsumen kelas menengah atas di Jakarta tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Jakarta Garden City untuk memasuki pasar hunian premium, khususnya di wilayah Koridor Timur Jakarta yang secara fakta, baik pasokan maupun permintaannya terus meningkat.

“Melihat perkembangan kawasan dan harga lahan yang terus meningkat, bisa dikatakan Jakarta Garden City sudah benar-benar siap ‘Into Next Level’ dan memasuki pasar hunian premium di Jakarta, khususnya di wilayah Koridor Timur Jakarta. Karena itu, ke depannya akan lebih banyak lagi produk premium yang akan dirilis ke pasar,” tutur Kelvin.