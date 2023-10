NONA KETJIL Hadirkan Menu Baru 'Mabok Durian', Ada Promo Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Nona Ketjil, brand roti dan makanan ringan tradisional yang berbasis di Jakarta menghadirkan menu baru bertemakan DURIAN. Nona ketjil di bawah naungan PT. Nona Prabaswara Indonesia (Suapin Grup) menghadirkan Jajajan Pasar dengan tema 'Bentuk Lama Rasa Baru'. “Melalui peluncuran produk baru pada 2 Oktober 2023, Nona Ketjil memiliki misi untuk mengajak Sahabat Nona agar selalu mencintai jajanan dengan menghadirkan 5 varian menu bertema #MabokDurian sebagai representasi gabungan jajanan pasar dengan buah tradisional khas Indonesia yang terkenal lezatnya Durian," ucap Cynthia Simamora selaku Founder Nona Ketjil. Baca Juga: PIS Siapkan Strategi untuk Turunkan Emisi Karbon Lewat hashtag tersebut, Nona Ketjil ingin mengajak Sahabat Nona untuk menyantap jajanan pasar dengan sentuhan kelezatan Durian bersama keluarga dan teman lewat varian menu terbaru Nona Ketjil, antara lain: Pancake Durian: Cemilan manis berisi daging durian yang dibalut dengan kulit dadar lembut khas Nona Ketjil

Mochi Ice Cream Durian: Cemilan manis khas jepang ala Nona Ketjil yang diisi dengan es krim durian

Talam Ketan Durian: Cemilan lapis ketan yang dicampur dengan daging durian dipadukan dengan aroma fla durian

Durian Kupas: Daging Durian yang telah dikupas sehingga lebih mudah untuk disantap oleh Sahabat Nona

Ice Cream Durian: Es krim yang dipadukan dengan creamynya daging durian disajikan beku untuk Sahabat Nona Dari ke lima menu tersebut, Nona Ketjil akan memberikan promo dari potongan harga hingga All You Can Eat jajanan pasar Nona Ketjil #MabokDurian hanya Rp 50 Ribu. “Di hari pertama Launching akan ada promo di mana beberapa menu pilihan #MabokDurian hanya Rp 5 Ribu rupiah! Dan masih banyak penawaran lain yang terdapat bundle dengan menu jajanan pasar lainnya dari Nona Ketjil," seru Patricia Ardiani selaku Co-Founder Nona Ketji.(chi/jpnn) Baca Juga: Cegah Misinformasi Produk Tembakau Alternatif, AKVINDO Berharap Pemerintah Berpartisipasi

Redaktur & Reporter : Yessy Artada