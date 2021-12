Gelar untuk Pratama Arhan Melengkapi Pesta Minggu Malam Skuad Garuda

jpnn.com, SINGAPURA - Pratama Arhan menjadi bek sayap yang tampil gemilang dalam pertandingan Grup B Piala AFF 2020 antara Indonesia versus Malaysia yang berakhir 4-1 di National Stadium, Singapura, Minggu (19/12) malam.

Bek kiri kelahiran Blora, Jawa Tengah, itu dinobatkan sebagai man of the match atau pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Malaysia.

Performa Arhan memang luar biasa di pertandingan ini. Semangatnya membara, tak kenal lelah naik turun dari posisi bek membantu penyerangan di sektor sayap.

Pemain yang akan berulang tahun ke-20 pada 21 Desember 2021 ini, juga menunjukkan determinasinya dengan menjadi pelempar ke dalam yang jadi andalan Indonesia.

Lontaran bola yang jauh dari tangannya, membuat dia harus sering bergeser dari sisi kiri ke sisi kanan lapangan, untuk melakukan lemparan ke dalam, langsung ke kotak penalti lawan.

Kontribusi Pratama Arhan makin kentara dengan satu gol yang diciptakannya.

Bukan sekadar gol, dia mampu melepaskan sepakan kaki kiri yang kencang dari luar kotak penalti, menghujam ke pojok kiri gawang Malaysia.

Berkat golnya, Indonesia kian mentap memimpin menjadi 3-1.