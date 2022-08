Gempa Bumi di Bali, Nana Mirdad: Rumahku Sampai Retak

jpnn.com, BALI - Aktris Nana Mirdad mengaku merasakan dampak gempa bumi yang terjadi di Bali.

Hal itu diketahui setelah Nana Mirdad mengunggah video pendek melalui akun pribadinya di Instagram Story.

Dari video tersebut, Nana bersama suami dan anak-anaknya panik hingga keluar rumah.

Mereka berusaha menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu.

Menurut wanita 37 tahun itu, gempa yang terjadi sangat kencang.

"Gempanya kencang banget. Are you okay?" kata istri Andrew White tersebut, dikutip Selasa (23/8).

Imbas gempa yang terjadi tidak hanya membuat keluarga ibu dua anak itu syok.

Namun, juga mengakibatkan rumahnya rusak.