Generasi Terbaru Sony PlayStation Bakal Lebih Ngebut dari PS4 Pro

jpnn.com - Generasi terbaru Sony PlayStation (PS) tampaknya akan semakin tangguh dibanding sebelumnya. Ini diketahui setelah sebuah cuplikan video dari CEO Sony, Kazup Hirai, bocor di internet.

Dalam video tersebut, terlihat Hirai sedang memperlihatkan potongan rendering generasi terbaru PlayStation dibandingkan dengan model PS4 Pro. Di mana, ketika PS4 Pro membutuhkan lebih dari delapan detik untuk render scene, konsol yang tidak disebutkan namanya itu hanya membutuhkan waktu jauh lebih sedikit dari 8 detik.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019