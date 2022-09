GIIAS 2022 Surabaya, Astra Financial Bersama 9 Unit Bisnis Berikan Beragam Promo

jpnn.com, SURABAYA - Booth Astra Financial secara resmi dibuka Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur - Bambang Mukti Riyadi di Grand City Convex, Rabu (14/9).

Melalui booth tersebut, pengunjung bisa memperoleh layanan serta informasi terkait promo-promo menarik.

Selain itu, tersedia juga berbagai macam permainan dengan edukasi terkait pentingnya literasi keuangan yang dapat diikuti.

Kemeriahan peresmian booth Astra Financial itu merupakan bukti untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif di Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Di GIIAS Surabaya, Astra Financial hadir bersama dengan 9 unit bisnis di bawah naungan Astra Financial, yaitu FIFGROUP, ACC, TAF, Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Maucash, Moxa, hingga SEVA.

“Spirit of Future menjadi tema untuk booth Astra Financial yang menunjukkan semangat optimisme Astra Financial dalam menyambut masa depan industri otomotif yang cerah," ujar Project Director Astra Financial GIIAS 2022, Tan Chian Hok.

Dia menambahkan 9 unit bisnis Astra Financial akan memberikan manfaat kepada konsumen dan stakeholder.



Terdapat dua booth Astra Financial yang dapat dikunjungi yaitu, booth G1 dan satelite booth SP3 yang berada di pre-function area Entrance Gate Exhibition.

Booth Astra Financial akan menjadi ikon dalam GIIAS 2022 sebagai Sponsor Platinum dengan tampilan yang lebih trendy dan menarik.