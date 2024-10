GIIAS Semarang 2024 Diikuti 18 Merek Kendaraan, Catat Lokasi & Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Awal Oktober 2024 menjadi tanda kehadiran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).



Setelah tiga kota sebelumnya, GIIAS akan bertempat di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) Kota Semarang, pada 23 hingga 27 Oktober mendatang.



Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara mengatakan Semarang sebagai lokasi penutup rangkaian GIIAS The Series tahun ini, didorong oleh daya tarik kota ini dalam pasar otomotif nasional.



Berdasarkan data sebaran kendaraan bermotor GAIKINDO, Jateng tercatat menduduki posisi kelima dalam pencapaian sebaran otomotif nasional pada periode Januari-April 2024, dengan kontribusi hampir 6,6 persen dari total capaian di Indonesia.



Menurutnya, dalam mendukung kemajuan industri otomotif nasional, GAIKINDO berupaya menyediakan wadah yang efektif, memperkuat serta mendorong perkembangan industri otomotif di setiap daerah penyelenggaraan GIIAS.



"Seluruh rangkaian GIIAS The Series bertujuan tidak hanya menjadi platform untuk menampilkan inovasi terbaru dari merek yang berpartisipasi, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan industri otomotif di kota penyelenggaraannya, yang kali ini ialah GIIAS Semarang," kata Kukuh, Selasa (1/10)



Memiliki potensi pasar yang dapat terus dieksplorasi dan dimaksimalkan, dia meyakini penyelenggaraan GIIAS Semarang akan mendapat sambutan positif.



Penyelenggaraan GIIAS Semarang 2024 akan hadir dengan konsep "New Location, More Brands, and Endless Innovation".

Fasilitasnya lebih nyaman di Muladi Dome Undip Semarang, dengan total area yang digunakan mencapai 9.000 meter persegi.



"GIIAS Semarang hadir di venue terbaru dengan area lebih besar, sehingga tahun ini kami dapat mengakomodir antusiasme peserta, untuk membawa berbagai kendaraan dengan teknologi dan inovasi terbaru serta memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung saat menjelajahi area pameran," ungkap Chief Operating Officer Seven Event Agus Riyadi.



Dengan venue yang lebih besar, GIIAS Semarang akan menghadirkan total merek yang berpartisipasi lebih lengkap sebanyak 18 brand kendaraan bermotor.



Mulai dari jenis kendaraan penumpang seperti BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, Honda, KIA, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Serta Kendaraan komersial yaitu Toyota Commercial.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua akan hadir Alva, Excotic, Pacific, dan Polytron.

Selain itu, lebih dari 20 merek industri pendukung juga turut meramaikan GIIAS Semarang 2024.

Dari merek-merek yang berpartisipasi, enam merek hadir perdana dalam GIIAS Semarang 2024 seperti BYD, Citroen, GAC Aion dan MG, juga Alva serta Polytron.

"Pengunjung dapat menjajal langsung unit kendaraan di area test drive dan test ride yang sudah disediakan pada saat pameran," katanya. (mcr5/jpnn)