Girl Power Kuasai Panggung Grammy 2019

jpnn.com - "Who run the world?" Lirik lagu Beyonce, Run the World (Girls), itu diucapkan host 61st Annual Grammy Awards Alicia Keys di depan ribuan audiens Los Angeles Staples Center pada Minggu (10/2) waktu setempat. Dan mereka pun menjawab serentak, "Girls!" Tema besar pesta industri musik dunia ke-61 tersebut, tampaknya, memang girl power. Ini adalah tahun yang sangat baik buat musisi perempuan.

Sebanyak 31 penerima trofi gramophone tahun ini adalah perempuan (penyanyi, penulis lagu, produser, hingga engineer). Jumlah itu naik nyaris dua kali lipat daripada tahun lalu. Pada 2018, dari total 86 awards, hanya 17 kategori yang dimenangi musisi perempuan.

Grammys tahun lalu masih "pelit" memberikan kesempatan buat musisi perempuan. Di kategori empat besar -Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year- hanya ada enam nama perempuan. Dan, cuma Alessia Cara yang mampu bersinar. Dia memboyong piala Best New Artist. Tahun ini ada 15 perempuan yang masuk kategori big four.

Para perempuan hebat yang menang malam itu pun langsung merayakan "kemenangan". Kacey Musgraves, penyanyi country dan penulis lagu, memborong empat piala di Grammys 2019. Dia menyatakan bangga. Buat dia, tidak masalah jika karya musisi perempuan tidak selalu populer atau disukai.

"Yang terpenting, pendapat dan pemikiran kami bisa dilihat maupun didengar lebih banyak orang," katanya saat diwawancara di backstage. Album Musgraves, Golden Hour, dinobatkan sebagai Album of the Year dan Best Country Album.

Penyanyi R&B H.E.R berpendapat, banyaknya perempuan di nominasi serta jajaran pemenang adalah hal yang menginspirasi. Persaingan mereka pun jauh dari drama saling sikut atau sindir.

"Sebagai sesama perempuan, kami saling mendukung. Kami mewakili perempuan dari beragam latar belakang dan penampilan," papar pemenang Best R&B Performance lewat lagu Best Part tersebut.

Dua Lipa yang mendapatkan Grammy pertamanya lewat kategori Best New Artist dalam pidato kemenangannya juga menyinggung soal itu. Dia merasa bangga bisa dinominasikan bareng penyanyi perempuan lainnya di kategori tersebut. "Aku rasa, tahun ini kita benar-benar telah melangkah maju," ucapnya.

