Gisel Kembali Jawab Tudingan Netizen Soal Gempi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Gisella Anastasia kembali menanggapi ulah netizen yang menudingnya kerap mengupload foto dan video Gempi agar tidak di-bully karena hubungan asmaranya kini. Dengan tegas, dia membantah tuduhan dari netizen tersebut.

"Oh no no no, aku enggak akan pernah buat Gempi sebagai postingan pengalihan karena gentar untuk kalian bully," ungkap Gisel lewat akun Instagram miliknya, Jumat (12/4).

"Aku senyum loh ini nulisnya, enggak marah sama sekali, suer. Ketawa malah karena lucu, masak posting Gempi dibilang ngalihin perhatian. Sekali lagi aku kasih tahu ya sayang-sayangku yang pintar-pintar nan baik hati," sambungnya.

Mantan istri Gading Marten itu menegaskan bahwa saat ini dirinya punya kehidupan pribadi.

Namun semua diseimbangkan juga dengan tugas sebagai orang tua Gempi.

"Menyeimbangkan sebaik mungkin kehidupan aku yang isinya adalah Gempi, pekerjaan aku, dan juga kehidupan pribadi aku yang sedang aku tata kembali," ujar Gisel.

Pelantun lagu Yang Kumau itu berharap netizen tidak selalu berprasangka buruk kepadanya. Apalagi soal kehidupan pribadinya kini yang tengah dekat dengan Wijaya Saputra.