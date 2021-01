Gisel: Sampai Ketemu Hari Senin Ya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel kembali menyampaikan rasa rindu kepada anaknya, Gempi.

Gisel sengaja mengunggah momen melakukan panggilan video bersama putri dari hasil pernikahannya dengan Gading Marten itu melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram.

Menurut mantan istri Gading Marten itu, dia tidak sabar bertemu Gempi pada Senin nanti.

"You're the sweetest Gempi. You know I love you so much. God bless u always my little angel. Sampai ketemu hari Senin ya," ungkap Gisel, Minggu (3/1).

Pelantun Cara Lupakanmu itu tengah terpisah dari Gempi.

Anak Gisel itu sedang berlibur dengan ayahnya, Gading Marten di Bali.

Sebelumnya Gisel juga sempat mengutarakan rasa rindu pada Gempi yang kini berusia 5 tahun.

"Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu Gem. Tapi tahu di sana kamu lagi happy, dikelilingi orang-orang tersayang, ada Papading, Om Co, dan semuanya," beber Gisel.