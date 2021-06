Gofar Hilman Berharap Segera Direspons

jpnn.com, JAKARTA - Gofar Hilman mengatakan dirinya saat ini sedang berusaha menyelesaikan masalah dugaan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada dirinya.



Pasalnya beberapa waktu lalu, pemilik akun quweenjojo di Twitter menyebut dirinya menjadi korban pelecehan seksual oleh Gofar Hilman.



YouTuber 38 tahun itu mengaku sudah berusaha berkomunikasi dengan pihak terkait masalah tersebut.



"Sampai sekarang kami masih menunggu dari pihak terkait untuk membuka diri kesediannya berkomunikasi," ujar Gofar melalui akunnya di Instagram, Kamis (24/6).



Dia berharap pihak tersebut bisa segera merespons agar masalah tersebut menemukan titik terang.



"Semoga dapat respons yang baik dari niat baik kami," harap Gofar.



Pria berkacamata itu lagi-lagi menampik soal dugaan pelecehan seksual tersebut.



Pemain film Me & You vs The World itu menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.



"Sekali lagi gue menegaskan gue tidak melakukan hal tersebut dan omongan itu bisa dipertanggungjawabkan," kata Gofar.



Demi membuktikan pernyataannya itu, Gofar bahkan berupaya mencari foto dan video saat acara yang dimaksud.



Dia juga mengaku telah menanyakan saksi-saksi yang berada di acara tersebut.

"Dari situ gue tidak melihat adanya keterlibatan gue dalam tuduhan tersebut," kata Gofar.



Sebelumnya, sempat viral cuitan seorang perempuan yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dari Gofar Hilman saat acara di Malang pada Agustus 2018.(mcr7/jpnn)



