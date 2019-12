Google Assistant Versi Mobile Sudah Disuntik Fitur Interpreter

jpnn.com - Google akhirnya membawa fitur interpreter atau penerjemah untuk Google Assistant versi mobile. Artinya, fitur tersebut sudah hadir untuk perangkat Android dan iPhone (iOS).

Seperti dikutip Slashgears, Minggu (15/12), awalnya, fitur tersebut dikenalkan pada ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas beberapa bulan lalu. Fitur hanya tersedia di layar pintar seperti berbicara dengan petugas hotel.

Kini, fitur tersebut sudah hadir di ponsel yang dapat digunakan dengan mudah. Untuk mengaktifkan fitur interpreter, pengguna cukup menyebutkan kata ‘Hey Google, Be my Thai translator,” atau “Help me speak German”.

Setelah aktif, fitur interpreter akan menerjemahkan percakapan secara real time, seperti voice command di mana perintah suara pengguna akan menerjemahkan kata-kata yang terekam ke dalam bahasa yang dipilih oleh pengguna.

Saat ini, fitur interpreter tersedia dalam 44 bahasa, termasuk Yunani, Turki dan Mandarin. Tentunya kehadiran fitur ini dapat membantu wisatawan yang berkunjung ke negara-negara dengan bahasa yang berebeda. (mg9/jpnn)