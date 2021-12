Google for Education Roadshow ke Sekolah, Jangan Sampai Ketinggalan

jpnn.com, JAKARTA - General Manager PointStar Indonesia Natanael Sibarani mengungkapkan era pendidikan 4.0 mengharuskan penerapan remote learning sebagai sistem pembelajaran baru.

Google, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia memberikan solusi untuk menunjang kegiatan remote learning ini dengan menghadirkan kumpulan piranti belajar atau Google for Education.

Google for Education terdiri dari piranti lunak Google Workspace for Education yang diperkuat dengan fitur Classroom dan piranti keras berupa Chrome for Education, sebuah jenis laptop yang ditujukan untuk pendidikan di masa depan.

"Kelas Juara, platform pendidikan dari PointStar sebagai Premier Partner Google for Education di Indonesia akan berkolaborasi dengan Google Indonesia mengadakan Roadshow Google for Education pada awal Januari 2022 mendatang," terang Natanael Sibarani, di Jakarta, Senin (6/12).

Roadshow ini merupakan workshop series untuk memperkenalkan Google for Education ke sekolah-sekolah. Ada tiga kota yang akan dikunjungi, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Dengan roadshow ini, lanjut Natanael Sibarani, untuk mengenalkan lebih dekat Google for Education serta fitur di dalamnya termasuk Google Workspace for Education dan Chrome for Education kepada para pelaku pendidikan dan pemangku kepentingannya.

Workshop ini tidak hanya ditujukan kepada murid-murid, tetapi juga diprioritaskan untuk tenaga pendidik di sekolah masing-masing.

Natanael Sibarani menjelaskan Kelas Juara merupakan wadah bagi para pendidik dan siswa untuk berkolaborasi dalam sebuah platform komunitas daring untuk membahas perkembangan terbaru seputar teknologi pendidikan.