Google Meluncurkan Sistem Operasi Android 13 Go Edition untuk Ponsel Ini

jpnn.com, JAKARTA - Google merilis sistem operasi sistem (OS) Android 13 Go Edition.

Sesuai namanya, Android versi Go itu tujukan untuk smartphone yang hadir dengan spesifikasi entry-level atau murah dengan memori penyimpanan terbatas.

Director of Product Android Charmaine D'Silva menyatakan kehadiran Android 13 Go Edition membuat sejarah baru dengan adanya 250 juta pengguna aktif bulanan yang memanfaatkan Android Go.

"Kami secara fokus mengembangkan tiga kualitas, yaitu reliabilitas, penggunaan, dan kustomisasi," ujar Charmaine melalui unggahan di blog resmi, Kamis (20/10).

Pembaruan pertama yang dibawa dalam OS terbaru itu adalah pengguna dapat secara mudah menerima pembaruan perangkat lunak di luar dari rilis Android utama.

Dengan demikian, pengguna bisa mudah mendapatkan pembaruan produk yang penting tanpa harus berkompromi.

Selain itu, sistem operasi itu membantu pengguna untuk menjelajahi konten-konten menarik dengan fitur "Discover" yang bisa didapatkan hanya dengan menggeser layar ke arah kanan dari halaman utama.

Sehingga pengguna bisa dengan mudah mendapatkan konten-konten yang telah dikurasi oleh sistem pintar Android 13 Go Edition.