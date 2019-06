Google Rilis Chrome 75 dengan Mode Dark Sekaligus Pembaruannya

jpnn.com - Google baru saja merilis versi terbaru yakni Chrome 75 untuk Andorid dengan fitur dark mode. Padahal, April lalu, Google memperbarui Chrome 74 untuk Android lewat tambahan fitur dark mode.

Untuk mengaktifkan dark mode, Anda bisa pilih menu 'sStting' di ponsel. Setelah itu secara default Chrome akan secara otomatis beralih ke tema gelap.

Ketika mode 'Battery Saver' diaktifkan, maka Anda dapat memilih always be light atau always dark. Jika Anda menginginkan selalu menggunakan mode gelap. Anda bisa memilih always dark, begitu juga sebaliknya.

Pembaruan lainnya, tim Google telah memperbaiki teks pada judul tab. Teks pada judul tab sekarang berwarna putih sehingga dapat dibaca pada latar belakang yang gelap.

Google juga telah menambahkan password generator ke Chrome. Ketika Anda tap password input box, Anda akan melihat tab baru muncul di bagian bawah, dengan ikon kunci.

Kemudian Anda bisa tap untuk mendapatkan daftar semua kata sandi yang disimpan. Di sebelahnya ada opsi "Suggest strong password", lalu buat password yang unik dan tidak mudah ditebak.

Chrome 75 menghadirkan Level 2 Web Share API, yang berarti bahwa situs web sekarang dapat berbagi file seperti gambar ke menu Share di Android. Sebelumnya, hanya teks dan URL yang dapat dibagikan dengan cara ini.