GPC Umumkan Aturan Baru Untuk MotoGP 2024

jpnn.com - The Grand Prix Commission (GPC) mengumumkan sejumlah aturan baru untuk MotoGP 2024.

Rapat para petinggi Grand Prix Commission (GPC) mengenai perubahan aturan MotoGP 2024 itu dilakukan di Misano, Italia, (8/9) kemarin.

Aturan baru itu seperti tentang Definition of the finish of the lap.

Nantinya, jika pembalap tidak bersentuhan dengan mesinnya, waktu finis ditentukan oleh bagian pertama pembalap atau mesin yang melewati garis finis.

Lalu jadwal sesi warm up kelas MotoGP juga berubah.

Sesi warm up akan digelar lebih awal lima menit pada Minggu pagi.

Perubahan itu telah dilakukan untuk MotoGP San Marino melalui keputusan Race Direction.

Kemudian, perubahan juga dilakukan untuk entri wildcard yang mulai berlaku pada 2024.