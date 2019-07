Grace Natalie Masuk Bursa Menteri, Ananda Sukarlan: Cocok Banget

jpnn.com, JAKARTA - Grace Natalie santer dikabarkan menjadi salah satu calon menteri yang bakal dipilih presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut mendapat berbagai komentar dari sejumlah kalangan.

Salah satu tanggapan datang dari pianis ternama sekaligus aktivis kebudayaan Ananda Sukarlan. Dia menilai, keputusan masuknya Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sebagai menteri ada di tangan Jokowi. Namun sejauh ini menurut Ananda, Grace layak mendapat posisi tersebut.

"Cuma Pak Jokowi yang tahu. Tetapi menurut saya cocok banget (Grace Natalie jadi menteri)," kata Ananda di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (9/7).

Komponis 51 tahun itu menilai sepak terjang Grace Natalie selama ini sudah membuktikan dirinya berkualitas. Sehingga, kata Ananda, wajar bila nama Grace Natalie ramai dibicarakan masuk kandidat menteri Jokowi.

"Grace telah membuktikan prestasi dalam membuat partai, dalam hal seperti toleransi, kemanusiaan. Enggak gampang sebagai triple minoritas untuk diterima masyarakat," ujar pria yang namanya masuk dalam buku 'The 2000 Outstanding Musicians of the 20th Century' itu.

Lantas, jadi menteri apakah yang cocok untuk Grace Natalie menurut Ananda Sukarlan? "Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cocok. Yang pasti jangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," Ananda, berseloroh. (mg3/jpnn)