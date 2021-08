Grealish Bersinar, Manchester City Hantam Norwich dengan Banyak Gol

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City mendulang tiga poin usai menaklukkan Norwich City 5-0 pada pekan kedua Premier League di Etihad Stadium, Sabtu (21/8) malam.

The Citizens -julukan Manchester City- tampil menekan sejak menit awal untuk mengincar gol cepat.

Strategi ini berjalan dengan baik saat kiper Norwich City Tim Krull membuat kesalahan di menit ke-7.

Bola hasil umpan silang Gabriel Jesus dari sisi kanan sejatinya bisa diantisipasi oleh bek Norwich Grant Hanley.

1 - For the first time in Manchester City's 25 @premierleague campaigns, their first goal of a season in the division has been an own goal. Cruel. pic.twitter.com/SyrNqQ8aQH — OptaJoe (@OptaJoe) August 21, 2021