Greysia / Apriyani Pertahankan Mahkota India Open

jpnn.com, NEW DELHI - Ganda putri Indonesia Greysia Polii / Apriyani Rahayu mempertahankan gelar juara India Open. Tahun lalu Greysia / Apriyani juga kampiun setelah mengalahkan ganda Thailand Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai.

Dalam edisi 2019 ini, Greysia / Apriyani juara usai menaklukkan duo Malaysia Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean. Greysia / Apriyani menang 25-23, 21-11 dalam pertandingan di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Minggu (31/3) sore.

Ganda putri Merah Putih peringkat lima dunia ini butuh waktu 51 menit (statistik BWF) menghentikan duo Negeri Jiran ranking 17 itu.

(Baca Juga: Indonesia Punya 3 Wakil di Final India Open 2019, Semuanya Ganda)

History repeating! For the second year running, Indonesian pair ???????? Polii/Rahayu take the spoils at the India Open ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/yMs77Ag16x — BWF (@bwfmedia) March 31, 2019