5 Wakil Indonesia Lolos ke Semifinal India Open, Satu Sudah Pasti ke Final

jpnn.com, NEW DELHI - Indonesia telah memastikan satu tiket final India Open 2019 setelah dua ganda putri Merah Putih ketemu di semifinal, Sabtu (30/3) besok. Ya, Greysia Polii / Apriyani Rahayu harus saling mengalahkan dengan Della Destiara Haris / Tania Oktaviani Kusumah demi tiket laga puncak.

Dalam laga perempat final di KD Jadhav Indoor Hall New Delhi, Jumat (29/3) sore Greysia / Apriyani menang atas Ashwini Ponnappa / Sikki Reddy (India) dengan skor 21-10, 21-18. Sementara Della / Tania ke semifinal usai menumbangkan unggulan keempat, Vivian Hoo/Yap Cheng Wen (Malaysia), dengan skor 16-21, 21-14, 21-12.

Mengomentari laga semifinal melawan teman sendiri, Della / Tania mengaku akan bermain nothing to lose menghadapi Greysia / Apriyani yang merupakan unggulan pertama sekaligus juara bertahan India Open.

"Kami sudah tahu permainan mereka seperti apa, mereka pun begitu. Yang penting semangat dulu, nothing to lose dan all out di lapangan," kata Della seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Selain dua ganda putri tersebut, Indonesia juga mengirim tiga wakil lainnya yakni Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja yang mengalahkan rekan sepelatnas, Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow 21-17, 21-14. Kemudian pasangan Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti juga melangkah ke semifinal usai menekuk wakil Rusia, Rodion Alimov / Alina Davletova dengan skor 19-21, 22-20, 21-13.

Satu wakil Indonesia lainnya ialah ganda putra Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi yang menundukkan Mohamad Arif Ab Latif Arif / Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn (Malaysia) dengan skor 21-18, 14-21, 21-17. (adk/jpnn)