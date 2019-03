Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di All England 2019 Hari Ini

jpnn.com, BIRMINGHAM - Delapan wakil Indonesia bakal mengayun raket di 16 Besar All England 2019, Kamis (7/3) mulai pukul 18.00 WIB. Ada dua wakil di tunggal putra, dua ganda putra, dua ganda putri dan dua ganda campuran.

Salah satunya ialah Jonatan Christie. Peraih emas Asian Games 2018 itu menggenggam tiket 16 Besar setelah mengalahkan wakil Korea, Lee Dong Keun dengan skor 21-16, 21-19.

Jojo, panggilan Jonatan, akan meladeni jago India Kidambi Srikanth. Untuk sementara, Jojo unggul dalam urusan rekor pertemuannya dengan Srikanth 3-2. "Untuk lawan Srikanth, masih belum tahu. Tahun ini rasanya beda, biasanya di All England bolanya agak berat, kali ini agak kencang. Berusaha yang terbaik saja," ujar Jojo.

Selain Jojo, di tunggal putra masih ada Tommy Sugiarto. Kemudian dari ganda putra ada ada Fajar Alvian / Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan.

Di sektor ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu serta Ni Ketut Mahadewi / Rizki Amelia. Sementara dari ganda campuran Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow dan Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti. (adk/jpnn)

Jadwal wakil Indonesia di 16 Besar All England 2019:

Court 1 (mulai pukul 18.00 WIB)

Match 5: Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth (India/unggulan ke-7)

Court 2 (mulai pukul 18.00 WIB)

Match 2: Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow vs Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Malaysia/5)

Match 4: Tommy Sugiarto vs Huang Yuxiang (Tiongkok)

Match 9: Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mark Lamsfuss / Isabel Herttrich (Jerman)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Rusia) - 18.10 WIB

Fajar Alfian / Muhmmad Rian Ardianto vs Ou Xuanyi / Ren Xiangyu (Tiongkok) - 18.55 WIB

Ni Ketut Mahadewi Istarani / Rizki Amelia Pradipta vs Chang Ye Na / Jung Kyung Eun (Korea) - 23.25 WIB

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Dong Wenjing / Feng Xueying (Tiongkok) - 00.10 WIB