Gummy Bercerita Tentang Suaminya, Ternyata..

jpnn.com - Penyanyi asal Korea, Gummy, menceritakan soal suaminya, aktor Jo Jung Suk.



Gummy hadir sebagai penyanyi legendaris dalam acara Immortal Songs di KBS 2TV pada Sabtu (7/8).



Park Jin Joo yang menyanyikan lagu Gummy berjudul You Are My Everything di acara itu membicarakan pengalamannya bekerja dengan Jo Jung Suk untuk drama Don't Dare To Dream.



Menurut dia, suami Gummy itu merupakan tipikal orang yang menyenangkan.



"Dia sangat menyenangkan. Terlepas dari apakah dia di depan kamera atau tidak, dia selalu lucu dengan cara yang sama," ujar Park Jin Joo, Minggu (8/8).



Pembawa acara Shing Dong Yup pun menanyakan bagaimana Jo Jung Suk menunjukkan dukungannya kepada Gummy sebagai penyanyi legendaris di Immortal Songs.



Gummy pun membeberkan cara sang suami mendukungnya.



"Ketika saya merasa tidak yakin apakah tidak apa-apa bagi saya untuk duduk di sini, dia menyemangati saya dengan mengatakan, 'Kamu sepenuhnya layak berada di sana'," kata Ibu satu anak itu.



Shin Dong Yup lantas menyebutkan soal kesuksesan Jo Jung Suk dalam membawakan lagu Aloha.



Lagu Ost drama Hospital Playlist itu memang berhasil mencuri perhatian dan menempati chart musik.



Shin Dong Yup pun menanyakan apakah Jo Jung Suk menjadi arogan setelah kesuksesannya itu.



"Awalnya, dia tidak percaya dan masih tidak percaya tentang itu tetapi dia terus ingin bernyanyi," ucap Gummy.



"Sepertinya dia (Jo Jung Suk) sedang mempertimbangkan untuk merilis sebuah lagu. Dia sangat menyukai musik," sambung dia. (soompi/mcr7/jpnn)



