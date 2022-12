Guyuran Hujan Iringi Persiapan Thailand Menjelang Jumpa Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Thailand sangat siap menghadapi Timnas Indonesia pada lanjutan Grup A Piala AFF 2022.

Duel Timnas Indonesia vs Thailand bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).



Tim Gajah Perang -julukan Thailand- terlihat mempersiapkan taktik dan strategi dengan matang menjelang laga akbar melawan Skuad Garuda.



Guyuran hujan rintik di SUGBK mengiringi langkah anak asuh Alexandre Polking menempuh persiapan terakhir, Rabu (28/12) sore WIB.



Nakhoda asal Brasil tersebut terlihat memberikan materi taktik dan strategi untuk diterapkan melawan Marc Klok cum suis.



Lebih lanjut, Polking mengaku tidak sabar menghadapi Timnas Indonesia yang bakal didukung ribuan suporternya.



Polking menilai pemandangan tersebut akan membuat Thailand menunjukkan permainan terbaik melawan runner up Piala AFF 2020 tersebut.



"Kami akan bermain sesuai rencana, tidak takut dengan kehadiran penonton. Target tetap seperti di Singapura tahun lalu dan di Vietnam saat SEA Games."



"Kami di sini akan memperlihatkan permainan terbaik demi tiga poin," ungkap Polking saat konferensi pers, Rabu (28/12) siang WIB.



Pada pertandingan ini, Thailand dalam kekuatan penuh, termasuk bisa menurunkan kapten tim, Theerathon Bunmathan.



Pemain Buriram United FC itu sempat diragukan tampil setelah mengalami cedera saat laga kontra Filipina, Senin (26/12) lalu.



"Saya merasa Theerathon sudah ok dan mulai melakukan recovery. Saya percaya dia baik-baik saja," pungkas pelatih berusia 46 tahun tersebut.



Pertandingan Indonesia vs Thailand akan digelar Kamis (29/12) pukul 16.30 sore WIB.



Pertandingan Indonesia vs Thailand akan digelar Kamis (29/12) pukul 16.30 sore WIB.



