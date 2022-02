Hadir dengan Format Baru, 5 Drama China Ini Menarik untuk Ditonton

jpnn.com, JAKARTA - Tak hanya drama Korea yang digandrungi oleh penonton tanah air.

Drama China juga mulai dilirik dan menarik perhatian pemirsa.

WeTV pun kini menyajikan format baru drama China dengan durasi singkat dan format vertikal atau portrait.

Format baru tersebut diharapkan bisa makin memanjakan para pencinta drama China.

Beberapa judul yang sudah ditayangkan di WeTV ialah Please Don't Spoil Me Season 1, Stick To The Script, Physic Princess Season 1 dan 2, Naughty Princess, Touch Your Heart, Wife's Revenge, dan Legenda Giok Ajaib.

Berikut rekomendasi serial mini drama China terpopuler di WeTV.

1. Pembalasan Sang Istri (Wife’s Revenge)

Pembalasan sang Istri menceritakan tentang ibu rumah tangga bernama Bai Yingying dan mendapati suaminya, Ding Zhiyuan selingkuh dengan sahabatnya, Gu Feier.