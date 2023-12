Hadir di DWP XV, Heineken Kolaborasi dengan Seniman Bali

jpnn.com, JAKARTA - Heineken kembali berpartisipasi dalam acara musik tahunan, Djakarta Warehouse Project (DWP) yang diselenggarakan dari 8 hingga 10 Desember 2023 di Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Pada DWP XV ini, Heineken mengusung tema ‘150 Years of Good Times, One Way or Another’ dan menyuguhkan pengalaman eksklusif melalui kehadiran Heineken Good Time House.

Rangkaian Heineken 150 Years sudah dilaksanakan sejak Agustus 2023, dimulai dari eksibisi Heineken 150 - Destination of Good Times di ASHTA, Jakarta.

Selanjutnya perayaan yang diadakan dengan berbagai mitra outlet di 5 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Bali yang mempersembahkan 150 Nights of Good Times.

Rangkaian aktivasi ditutup dalam DWP XV sebagai acara puncak dari Heineken 150 Years of Good

Times.

"Dengan semangat ‘150 Years of Good Times, One Way or Another’, kami ingin merayakan kesuksesan ini melalui kehadiran eksklusif Heineken Good Times House di DWP XV, yang menawarkan pengalaman unik dan tak terlupakan bagi penggemar musik dan penikmat di seluruh dunia,” kata Jessica Setiawan, Marketing Director Multi Bintang Indonesia.

Heineken Good Time House merupakan hasil kolaborasi spesial Heineken dengan seniman lokal Bali bernama Agus Eri Putra.

Kolaborasi tersebut menghadirkan nuansa alam yang kental melalui seni anyaman dengan mempergunakan bambu yang sudah tidak terpakai.